Рекомендации по июльской посадке огурцов в открытый грунт от эксперта

Рекомендуют выбирать раннеспелые подвиды и гибриды со временем созревания до 50 суток. Огурцы очень любят тепло, по этой причине стоит использовать семена только тех сортов, которые смогут дать урожай до прихода холодов.

На заметку! Высаживая посадочный материал в незащищённую грунтосмесь в июле, обращайте внимание районирован ли сорт в вашей местности, т. е. как быстро растения приживутся и приспособятся к климату в регионе.

Если разновидность правильно подобрана, можно собрать много овощей, а кусты не будут повреждены вирусами, вредителями и плохой погодой.

Рассмотрим несколько широко распространённых раннеспелых сортов, гибридов, которые подходят для июльской посадки в открытую почву.

Алтайский ранний 166

Высокоурожайная скороспелая разновидность, широко распространена на огородных участках. Первые огурчики убирают уже через 40 суток с момента появления сеянцев. Не чувствительна к поражению грибками и заморозкам. Огурцы небольшого размера, средняя длина около 10 см.

Ажур F1

Гибрид с функцией самоопыления. Лучше всего его выращивать в регионах с умеренным климатом. Характерно продолжительное плодоношение. Первые плоды созревают спустя 40 суток после завершения вегетации. Имеет хорошо развитые корни и ветки со средней ветвистостью, на узелках образуется до 3 огурцов.

Средняя масса примерно 100 г, форма огурцов представлена в виде цилиндра, шкурка ярко-зелёного оттенка, хрустящие и очень вкусные, немного сладковатые. Неоспоримым достоинством сорта является его стойкость к болезням и патогенам, неблагоприятным погодным условиям. «Ажур» отличается большими объёмами урожая.

Герман F1

Гибридная самоопыляемая разновидность, дающая хороший урожай овощей. Первые сборы делают уже через 1.5 месяца с момента появления всходов. Плодоносит очень долго. Не чувствительна к мучнистой росе и мозаике огурца.

Тёща F1

Самоопыляемый гибрид. Его можно выращивать в теплице и в открытом грунте. Плодоносит продолжительно и много. Генетика вида предполагает защиту от перезревания, желтизны плодов и перерастания.

С 1 кв. м. участка получают до 12 кг овощей. Каждая пазуха куста образует примерно 4 огурчика. Лучшей поддержкой высоких показателей урожайности будет регулярный полив и во время сделанные подкормки.

Бьерн F1

Раннеспелый подвид, первый урожай снимают спустя 35 дней с момента прорастания семечек. Длительность плодоношения – 2.5 месяца. В незащищённой почве с 1 кв. м собирают 14 кг огурцов, в тепличных условиях – 20 кг. Плоды этого сорта в основном применимы для приготовления салатов. Характерна стойкость к пожелтению жилок, пепелице, бурой пятнистости, а также к другим вирусным инфекциям. Растения относятся к высокорослым поэтому, чтобы удобно было собирать плоды, лучше разбивать вертикальные грядки.

Муромский 36

Сверхранняя разновидность – первые огурцы созревают через 32-42 сут. Период плодоношения длится до 1 месяца, огурчики растут до 10 см. Перезревшие овощи очень быстро начинают желтеть, по этой причине важно регулярно своевременно делать сбор урожая.

Баночный F1

Можно выращивать как в открытом, так и в защищённом грунте. Ранний сорт, через 45 дней после прорастания всходов можно собирать первые овощи. Растение относится к высокорослым типам, очень мощное, крепкое, отличается быстрым ростом. Огурцы имеют овало-цилиндрический вид, шкурка с небольшой бугристостью, колючки отсутствуют. Чувствуется характерный приятный аромат, хрустящие и вкусные.

Преимущества сорта заключаются в стойкости ко многим недугам и резкой смене климата, идеально подходит для консервирования и реализации, т. к. имеет шикарный товарный вид.

Московский пижон F1

Гибридный раннеспелый подвид, опыляется пчёлами. Плоды созревают спустя 40-45 суток после появления ростков, растут до 11-12 см. Наблюдается отличный иммунитет к бактериозам и различным типам пятнистости.

Артист F1

Ранний гибрид. Кустики средней величины. Огурец используют для маринования и консервации, употребляют в свежем виде. Отличается стойкостью к мучнистой росе, бурой пятнистости и обыкновенной мозаике.

Растение начинает плодоносить спустя 45 дней с момента посадки в незащищённую почву. Огурчики в форме цилиндра, длина около 10 см, масса – 95 г. Внутренняя часть хрустящая, вкусная, сочная. Шкурка бледно-зелёного оттенка с хорошо заметным опушением. Можно собрать 8.5 кг с 1 кв. м. участка.

Валдай F1

Гибридная разновидность, опыляемая пчёлами. Срок созревания – 48-50 сут. после прорастания ростков. Кусты высокорослые, выдерживают плохие условия выращивания. Зеленцы в форме цилиндра, длина до 12 см. «Валдай» получен специально для маринования, консервирования, соления.