В Архангельской области растёт число случаев присасывания клещей

Как сообщили в областном Роспотребнадзоре, этот показатель немного превышает данные за аналогичный период прошлого года (4971 случай). Наибольшее количество обращений зарегистрировано в Вельском районе (550), а наименьшее — в Лешуконском . Также обращались горожане из Архангельска (322), Северодвинска (373) и Котласа (488).

В этом году зафиксировано 61 случай подозрения на клещевой вирусный энцефалит, из них у шести детей. Самым частым местом обнаружения клеща стал Вельский район (11 случаев), затем Шенкурский (9 случаев), и города Архангельск и Северодвинск (по 6 случаев в каждом). Уже подтверждены 14 случаев заболевания.

Также зарегистрировано 39 случаев, когда у пострадавших подозревают клещевой боррелиоз. Самое большое количество случаев зарегистрировано в Шенкурском и Виноградовском районах (по 5), а также в городе Архангельске (9). Пять случаев заболевания уже подтверждены.