Скандал вокруг певицы МакSим: исполнительница призналась, что лечится в клинике от алкоголизма

Поклонников исполнительницы такое заявление не удивило, так как артистка неоднократно уже выходила на сцену в состоянии алкогольного опьянения, сообщает портал FTimes.ru.

Певица МакSим призналась, что лечится в клинике от алкоголизма:

В своем видеообращении в социальных сетях 40-летняя певица Максим поделилась своими мыслями: «Я осознала, что использование алкоголя в попытке справиться с проблемами и болезнями только приводит к большим потерям. Я поняла, что это стало зависимостью и приняла решение начать действовать».

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МакSим также рассказала о том, что она слишком рано начала гастролировать после серьезной болезни. Одним из самых тяжелых моментов стал сорванный концерт в Сочи, за который она публично извинилась. Напомним, из-за короновирусной инфекции и осложнений, которые были вызваны недугом, певица провела много времени в больнице. За период лечения ее подключали к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. На момент выписки из больницы звезда 2000-х весила меньше 40 килограмм.

Максим рассказала, что перед выходом на сцену она была под капельницей и подумала, что если выпить алкоголь, то сможет выйти на сцену и отработать как машина. Однако план не удался и МакSим признала свою ошибку.

Это видеообращение певицы вызвало много внимания и понимания со стороны фанатов, которые выразили свою поддержку и пожелали ей скорейшего выздоровления. МакSим решила не скрывать свои проблемы, а открыто обратиться за помощью, что заслуживает уважения. Она надеется, что ее открытость поможет другим людям справиться с подобными проблемами и найти силу внутри себя, чтобы начать свой путь к выздоровлению. В конце концов, если не просто признать проблему, а еще и действовать, то в скором времени можно вернуться к обычной жизни.