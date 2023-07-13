Вспышка менингита: как связаны эта инфекция и посылки из интернет-магазинов

Стоило утихнуть страстям по поводу кори, появилась новая причина для общественного волнения: в Екатеринбурге восемь сотрудников популярного интернет-магазина госпитализировали с менингококковой инфекцией – опасным заболеванием, при котором воспаляется оболочка спинного или головного мозга. Двое из них умерли.

На вспышку менингококковой инфекции предлагает посмотреть с другой стороны доцент кафедры инфекционных болезней медицинской академии им. С. И. Георгиевского КФУ Борис Синицын, а именно связать её с успешной диагностикой.

– Надо понимать, что диагностика менингококка у носителей достаточно затруднительна и возможна только в острых случаях. Клинически инфекция проявляется только у двух из десяти заражённых. 80 процентов составляют носители инфекции, переживающие заболевание бессимптомно.

То есть при таком бактерионосительстве, одной из форм инфекционного процесса, паразитирование возбудителей заразных болезней в организме протекает без клинических проявлений. При этом инфекция распространяется повсеместно. Носителей в толпе немало, и в крымские стационары время от времени поступают новые больные менингитом на острой стадии.

В связи со вспышкой менингита среди работников крупного интернет-магазина многие начали опасаться контакта с предметами быта в посылках. Борис Синицын успокаивает: возбудитель менингококковой инфекции передаётся только от человека к человеку при тесном контакте. Например, во время разговора, танца, поцелуя. Посылки же безопасны: «Возбудитель очень не­устойчив и гибнет во внешней среде на расстоянии полуметра от носителя».

Менингит поражает людей всех возрастов, однако наибольшему риску подвержены дети и подростки. Так, в группе риска дети с несформировавшимся иммунитетом, люди с природной невосприимчивостью к менингиту.

Такие первоначальные проявления менингита, как температура, слабость, ломота в мышцах, встречаются и при ОРВИ, что осложняет диагностику. Распространёнными симптомами развития инфекции также являются лихорадка, сильно выраженная головная боль, ригидность мышц шеи, тошнота и рвота, изменение психического состояния, петехиальная сыпь, поражающая снизу вверх, свето- и звукобоязнь, повышенная чувствительность кожи. В частности, бактериальный менингит, который передаётся воздушно-капельным путём, начинается с высокой температуры, сильной боли в спинных мышцах. В лежачем положении человеку трудно согнуть ногу и голова его запрокинута.

Интенсивность последствий зависит от тяжести протекания болезни: менингит избирательно поражает центральную нервную систему, затрагивает оболочку спинного или головного мозга. Головная боль становится хронической, вырабатываются стойкие нарушения зрения, речи и памяти, возникает эпилепсия, формируется хроническая почечная недостаточность и так далее. При менингококковом сепсисе повреждаются надпочечники.

– Для того чтобы убедиться в отсутствии заболевания, ещё при первых симптомах стоит обратиться к инфекционисту. Специалист направит на исследование крови или носоглоточной слизи на наличие в ней возбудителей инфекционного менингита. Исследование могут провести лаборанты в инфекционном отделении (например, в Симферопольской городской клинической больнице № 7 или в Республиканской детской инфекционной клинической больнице). В Крыму также можно сделать профилактическую прививку. Курс лечения подразумевает принятие антибиотиков в условиях стационара. Они достаточно эффективно справляются с инфекцией. Но только на ранней стадии, когда человек пришёл к врачу своевременно, – подчёркивает Борис Синицын.