Способы выращивания белокочанной капусты

У капусты начинают складываться листочки в кочан при образовании 6-7 листков (семядольные не считаются).

Но начало завязывания зависит от сроков вызревания:

ранние сорта и гибриды – 40-45 дней со времени появления всходов при рассадном методе либо 15-18 дней после высадки в открытые грядки;

средних сроков созревания – 2 месяца после появления ростков или 25-35 дней от даты высадки рассады;

позднеспелые – проходит 80-85 дней с даты появления ростков или примерно 15-17 августа.

Ситуации, когда не завязывается кочан

Чаще всего белокочанная капуста не формируется из-за оплошностей самого огородника, неправильно подобранного участка для высадки или серьёзных ошибок в уходе. Не стоит исключать из причин и не слишком благоприятные для роста и развития условия погоды. Рассмотрим кратко причины, почему не завязывается капуста.

Некачественный семенной материал

Не очень качественный семенной материал продемонстрирует низкую всхожесть. И даже появившиеся всходы будут заметно отставать в развитии, кочанчики не завязываются, т. к. растениям элементарно недостаточно сил.

Семена плохого качества в части случаев – это результат «переопыления», когда белокочанная капустная разновидность переопыляется с другими овощами из рода Крестоцветные. У подобных «гибридов» в принципе невозможно формирование кочанов.

Плохого качества семена могут быть из-за истекающего срока пригодности. Опыт овощеводов подсказывает, что через 2-3 года хранения семян их всхожесть начинает снижаться, образуется слабая рассада, у саженцев наблюдаются сложности со складыванием листьев в кочан.

Чтобы избежать проблем с качеством посевного материала, его надо покупать только в тех точках, где у продавца имеется документ качества на продукцию.

Опоздание с севом

У растений собственные сроки активной вегетации, которые «ориентированы» на климатические и погодные условия в конкретной местности выращивания. Когда сев белокочанной капусты на рассаду проводится поздно, и, соответственно, позже её высаживают в грунт, то вероятное всего у неё кочаны не будут формироваться – просто недостаточно на этот процесс времени.

Оптимальное время зависит и от периода созревания. В средних широтах пересадку рассадных саженцев планируют на:

начало мая (ранние сорта и гибриды);

2-3 декаду мая (среднеспелые);

1 декаду июня (среднепоздние и позднеспелые).

Сроки ориентировочные, зависят от погоды в текущем сезоне.

Неудачное место для грядки

К условиям выращивания капуста данного вида достаточно требовательна. Когда условия культивирования её не устроят, она, вероятнее всего, кочанчики завязывать не будет или они получатся рыхлыми, с неплотно прилегающими листьями.

Участок для высадки подбирают с учётом критериев:

хорошо освещаемое место;

плодородный и рыхлый грунт;

кислотный и щелочной баланс имеет нейтральный показатель;

у корней в будущем при выращивании не будет застаиваться вода.

Информация! Дефицит освещения на грядах с капустой – одна из причин «отказа» завязываться.

Важно помнить о севообороте. Высаживают белокочанную разновидность после Бобовых и Паслёновых культур, зеленых культур, травянистых пряностей.

Неправильное орошение

Данная культура очень влаголюбивая, при недостатке влаги не завязывается. Когда сильно жарко, то вода, так необходимая капустным кустикам, усиленно испаряется с поверхности листвы. Поэтому увлажняют как саму почву в прикустовой зоне, так и сами розетки.

Рекомендовано поливать капустные саженцы поздно вечером, когда зайдёт солнце, чтобы листва меньше испаряла влаги. Объём жидкости зависит от грунта и погоды, на один небольшой кустик в июне расходуют не менее 1 л воды.

Несмотря на то что культура морозостойкая, использовать для орошения грядок лучше воду с температурой не ниже +12°C.

Очень важна и регулярность увлажнений. Когда слишком обильно заливается гряда в перерывах между продолжительными «засухами», головка у капусты если и завязывается, то может потрескаться при созревании. На постоянно переувлажнённую землю растение отреагирует загниванием корневища. Конечно, капуста с поражённым корнем не завязывается.

Недостаток освещённости

Среди овощных культур капуста в топе среди светолюбивых растений. Оптимально для полноценного роста и развития, когда светодень продолжается 12-13 часов. На протяжении этого времени растущим кустам требуется яркое и рассеянное освещение.

При посадке даже в полутенистом месте растение не завязывается. Допускается только лёгкое притенение, когда в полдень очень жарко.

Закисленная земля

Кислый субстрат белокочанная разновидность не терпит: если водородный показатель рН более 6.5, то корневище почти не развивается, саженцы плохо растут, листочки мельчают, кочан не завязывается.