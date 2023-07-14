Путин: Членство Украины в НАТО создает угрозу для России

05:20 2023-07-14

В ходе заявления президент России Владимир Путин отметил, что членство Украины в НАТО является угрозой безопасности России.

Он подчеркнул, что этот фактор стал одной из причин для проведения спецоперации.

При этом Путин считает, что вступление Украины в альянс не принесет безопасности самой стране, но может увеличить международные напряжения и уязвимость мира.