Он подчеркнул, что этот фактор стал одной из причин для проведения спецоперации.
При этом Путин считает, что вступление Украины в альянс не принесет безопасности самой стране, но может увеличить международные напряжения и уязвимость мира.
Он подчеркнул, что этот фактор стал одной из причин для проведения спецоперации.
При этом Путин считает, что вступление Украины в альянс не принесет безопасности самой стране, но может увеличить международные напряжения и уязвимость мира.
admin
В интервью блогеру Гарланду Никсону на YouTube, бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер высказал неожиданное мнение о состоянии британских и немецких вооруженных сил, которые, по его словам, находятся в плачевном состоянии.
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Известный журналист и лауреат Пулитцеровской премии, Сеймур Херш, заявил о неудачности контрнаступления Вооруженных сил Украины и об отсутствии интереса к этой теме в ведущих мировых изданиях, таких как Washington Post и New York Times.