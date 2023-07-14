Лукашенко открыл Международный фестиваль "Славянский базар" в Витебске

05:35 2023-07-14

Президент Беларуси, Александр Лукашенко, стал участником открытия Международного фестиваля искусств "Славянский базар" в городе Витебск.

Согласно информации из Telegram-канала "Пул Первого", он вручил специальную награду "Через искусство – к миру и взаимопониманию".

Также лидер Беларуси вручит приз обладателю Гран-при Международного детского музыкального конкурса "Витебск".