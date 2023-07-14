Настоящая причина кончины дочери Элвиса Пресли Лизы Мари наконец названа

Не стало дочери музыканта из-за непроходимости тонкого кишечника.

Бариатрическая операция, которую сделала Лизу Мари Пресли, привела к такому результату.

Подобное оперативное вмешательство применяется для снижения веса. Как правило, таким методом пользуются, когда все остальное не дало результатов или у человека имеются серьезные недуги.

Когда Лизу Мари положили в больницу, ее мучили невыносимые боли в животе.

Ей было 54 года. Не стало знаменитости в начале текущего года.