Настоящая причина кончины дочери Элвиса Пресли Лизы Мари наконец названа

Не стало дочери музыканта из-за непроходимости тонкого кишечника.
Бариатрическая операция, которую сделала Лизу Мари Пресли, привела к такому результату.
Подобное оперативное вмешательство применяется для снижения веса. Как правило, таким методом пользуются, когда все остальное не дало результатов или у человека имеются серьезные недуги.
Когда Лизу Мари положили в больницу, ее мучили невыносимые боли в животе.
Ей было 54 года. Не стало знаменитости в начале текущего года.
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