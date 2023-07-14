Водонаева сообщила, что платит за ипотеку квартиры в центре Москвы 200 000 рублей ежемесячно

Алена Водонаева обсудила в интервью с журналисткой Аленой Жигаловой.

Кредит ведущая платит за столичную квартиру в районе Хамовники с 2021 года.

Полную стоимость жиплощади Водонаева называть не стала, как и период, в течение которого она будет платить ипотеку.

Известно только то, что ежемесячно ей приходится выплачивать по 200 000 российских рублей за новую недвижимость.

Изначально знаменитость хотела обустроить в новом помещении офис, чтобы там ютился ее кот Эскобар, но позднее поселила животное в своей старой квартире, а сама с сыном переехала в новое жилье, объяснив это отличной инфраструктурой вокруг.