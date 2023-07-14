Штурм рассказала, как за ней ухаживал сам Абрамович

Наталья Штурм вспомнила, что в школе Роман Абрамович носил ее портфель и помогал с математикой.

На встрече одноклассников все пустились в воспоминания, напомнив певице о влюбленности Абрамовича в нее, что ее очень удивило, ведь ей тогда нравился другой парень.

Знаки же внимания Романа к себе она воспринимала как дружбу.

Правда был момент, когда Штурм и Абрамович встречали весну вместе в одной квартире, а когда они вышли на балкон вдвоем, будущий богатей приобнял девушку.