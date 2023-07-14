Штурм рассказала, как за ней ухаживал сам Абрамович

Наталья Штурм вспомнила, что в школе Роман Абрамович носил ее портфель и помогал с математикой.
На встрече одноклассников все пустились в воспоминания, напомнив певице о влюбленности Абрамовича в нее, что ее очень удивило, ведь ей тогда нравился другой парень.
Знаки же внимания Романа к себе она воспринимала как дружбу.
Правда был момент, когда Штурм и Абрамович встречали весну вместе в одной квартире, а когда они вышли на балкон вдвоем, будущий богатей приобнял девушку.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__