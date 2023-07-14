Родион Газманов нелестно высказался о характере своего знаменитого отца

Родион Газманов сообщил, что родитель запрещал сыну использовать свое звездное имя.
По этой причине наследник добивался всего в профессии сам. 42-летний певец утверждает, что временами даже боялся подойти к близкому родственнику, чтобы тот оценил его новые работы.
Дело в том, что Олег Газманов всегда был излишне придирчив к творениям сына.
Родион позднее нашел выход из положения, давая послушать отцу уже готовую песню, а когда тот начинал критиковать ее, сын объявлял, что трек вышел и ничего изменить уже нельзя
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