Головин поделился первыми фотографиями со своей свадьбы

11:21 2023-07-14

Актеры Александр Головин и Александра Попова вчера, 13 июля, сочетались узами брака. Снимками со свадьбы счастливый муж поделился в своем блоге.

Звезда сериала "Кадетство" Александр Головин в конце весны сделал предложения руки и сердца своей коллеге Александре Поповой.

Вчера состоялась свадьба знаменитостей. В собственном блоге актер выложил целую серию снимков с торжества.

Головин запечатлел, как его возлюбленная собирается в ЗАГС и как вместе с ней едет на машине на роспись.

На Поповой белое платье невесты с открытыми плечами и фатой, а Головин выбрал по случаю классические серые брюки и светлую рубашку.

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    Стоит отметить, что у Александра ранее были отношения с визажистом Светланой Белогуровой, подарившей артисту наследницу Оливию, с которой он не стремится общаться.

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