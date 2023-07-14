Головин поделился первыми фотографиями со своей свадьбы

Звезда сериала "Кадетство" Александр Головин в конце весны сделал предложения руки и сердца своей коллеге Александре Поповой.

Вчера состоялась свадьба знаменитостей. В собственном блоге актер выложил целую серию снимков с торжества.

Головин запечатлел, как его возлюбленная собирается в ЗАГС и как вместе с ней едет на машине на роспись.

На Поповой белое платье невесты с открытыми плечами и фатой, а Головин выбрал по случаю классические серые брюки и светлую рубашку.