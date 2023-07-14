Наталья Фриске пожаловалась на то, что ее годовалая дочь Луна заболела

Сестра покойной исполнительницы Жанны Фриске, блогер Наталья Фриске, сообщила, что ее дочь Луна плохо себя чувствует.
В соцсети обеспокоенная мать рассказала, что у ребенка температура 38 с самого утра.
Сначала младшая Фриске думала, что у дочки режутся зубы (повышенная температура тела - норма у детей в таком случае).
Спустя некоторое время малышку вырвало кефиром, который она только-только выпила. Перепуганная родительница тут же вызвала врача.
Наследницу сестра покойной знаменитости родила 8 апреля прошлого года. С отцом девочки Наталья рассталась еще до родов, но разрешила прийти на выписку из роддома.
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