Наталья Фриске пожаловалась на то, что ее годовалая дочь Луна заболела

Сестра покойной исполнительницы Жанны Фриске, блогер Наталья Фриске, сообщила, что ее дочь Луна плохо себя чувствует.

В соцсети обеспокоенная мать рассказала, что у ребенка температура 38 с самого утра.

Сначала младшая Фриске думала, что у дочки режутся зубы (повышенная температура тела - норма у детей в таком случае).

Спустя некоторое время малышку вырвало кефиром, который она только-только выпила. Перепуганная родительница тут же вызвала врача.

Наследницу сестра покойной знаменитости родила 8 апреля прошлого года. С отцом девочки Наталья рассталась еще до родов, но разрешила прийти на выписку из роддома.