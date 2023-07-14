Американские киноактеры готовят забастовку впервые за 43 года

Гильдия киноактеров США готовиться к масштабной забастовке, которая будет проходить впервые за последние 43 года.

Неудачные переговоры артистов с продюсерами толкнули их на подобный шаг, о чем информирует Variety.

По данным издания, около 98 % членов профсоюза актеров, где присутствует 160 000 актеров Голливуда, отдали свои голоса за проведение забастовки 14 июля текущего года.

Переговоры знаменитостей с продюсерами длились 12 дней, но соглашение по поводу увеличения заработной платы и повышения медицинских и пенсионных взносов так и не было достигнуто.

В настоящее время Совет Гильдии проводит общее собрание, по итогам которого должно быть вынесено решение о начале забастовки, которая должна стать самой масштабной в истории.