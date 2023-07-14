Мэтт Деймон признался, что страдает серьезным психическим заболеванием

Мэтт Деймон рассказал, что с серьезным недугом справиться ему помогла поддержка супруги.

Актер Голливуда не стал скрывать, что, подписав контракт на участие в проекте, понял, что это совсем не то, что он ожидал.

В период эти съемок Дэймона накрыло, но жена помогла осознать, что нужно двигаться вперед.

При этом Дэймон не назвал фильм, который привел его в такое плачевное состояние.

Со своей женой Лусьяной Баррозо Мэтт впервые встретился в 2003 году. В 2005 возлюбленные расписались. Вскоре после женитьбы у них появилась дочь.

Позднее в семье появились еще две девочки.