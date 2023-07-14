Боня отреагировала на обвинения в пластике ягодиц

Виктория Боня сообщила, что ежедневно приседает по 150 раз с грузом для того, чтобы достичь желаемого.
Таким утверждением звезда экрана и интернета поделилась после обвинения ее в пластической операции по увеличению ягодиц.
Примечательно, что блогер не скрывает, что прибегает к пластике, но не в этом случае.
Так, в конце лета ей предстоит операция по изменению формы глаз. Боня мечтает стать обладательницей "лисьих глазок" как у многих звезд Голливуда.
За хирургическое вмешательство Виктория уже внесла 215 000 долларов.
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