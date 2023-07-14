Боня отреагировала на обвинения в пластике ягодиц

Виктория Боня сообщила, что ежедневно приседает по 150 раз с грузом для того, чтобы достичь желаемого.

Таким утверждением звезда экрана и интернета поделилась после обвинения ее в пластической операции по увеличению ягодиц.

Примечательно, что блогер не скрывает, что прибегает к пластике, но не в этом случае.

Так, в конце лета ей предстоит операция по изменению формы глаз. Боня мечтает стать обладательницей "лисьих глазок" как у многих звезд Голливуда.

За хирургическое вмешательство Виктория уже внесла 215 000 долларов.