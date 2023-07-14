Джонни Депп не приедет в РФ, а его видеообращение якобы к россиянам было записано для зрителей во всем мире

Только недавно гитарист группы "ЯМОРЕ" сообщал, что Джонни Депп приедет в российское государство уже этой осенью, чтобы записать с рокерами совместный трек.

Продюсер исторической картины "Жанна Дюбарри", где Деппу досталась главная роль, Стивен Дейтерс заявил, что обращение актера было показано перед премьерой проекта в РФ, но это не значит, что записывалось оно исключительно для россиян.

Напомним, что мировая премьера проекта состоялась в рамках 76-ого Каннского кинофестиваля.

Деппу после показа фильма зрители аплодировали 7 минут. В результате звезда экрана чуть не расплакался от такой оценки своей работы.