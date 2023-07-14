Сябитова сообщила, что возвращается в проект Давай поженимся, новые выпуски которого будут выходить в эфир уже этой осенью

В интервью изданию Pravda.ru Роза Сябитова сообщила, что снова будет ведущей шоу "Давай поженимся!".

Знаменитость не скрывает, что была убеждена в возвращении программы на экраны.

Сябитова призналась, что не в курсе, что придумали для нового сезона создатели проекта, но с удовольствие готова приступить к съемках.

Звезда экрана подтвердила, что в эфире "Давай поженимся!" будет появляться вместе со своей соведущей, актрисой Ларисой Гузеевой.