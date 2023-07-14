Джеймс Кэмерон заявил о своем намерении снять сериал о трагической катастрофе батискафа «Титан»

Сиквел картины с Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо может выйти после случившейся недавно трагедии на месте гибели «Титаника». Как напоминает Космополитен, при погружении к обломкам печально известного корабля затонул глубоководный аппарат «Титан», где было 5 человек.

Джеймс Кэмерон - обладатель трех статуэток «Оскар» за ленту «Титаник», который режиссер снял в 1998 году.

Он в деталях изучил историю трагедии более чем столетней давности. Для этого 30 раз спускался на глубину порядка 4 тысяч метров, где покоятся обломки судна, и стал признанным экспертом в исследовании глубоководных районов.

С начала новых драматических событий в Атлантике Кэмерон пристально следил за ситуацией, комментировал ее. По словам режиссера, ранее он участвовал в погружении в глубоководных аппаратах «Мир» научного судна «Академик Келдыш» (с портом приписки в Калининграде).

Что касается «Титана», то это, по сути, самодел, принадлежавший частной фирме и не прошедший сертификацию. Его безопасность и ранее подвергалась сомнениям.

Драма не составила равнодушными крупных голливудских воротил. Стриминговая сеть Netflix хочет привлечь режиссера для съемок драматического сериала о катастрофе.

Катастрофа на "Титане" рассматривается в качестве основного сериала для одного из крупнейших в мире стримеров. Джеймс - первый кандидат на пост режиссера. Это тема, которая близка его сердцу. Он рассказал историю "Титаника" с огромным состраданием, и для него было бы естественным шагом взяться за это дело, — пишут американские СМИ.

В список желаемых артистов вошли Мэтт Деймон и Кумаил Нанджиани.

Глубоководный аппарат «Титан», который совершал погружение к обломкам «Титаника», исчез 18 июня. На его борту находились 5 человек. Весь мир сс замиранием сердца следил за спасательной операцией в Атлантическом океане недалеко от Канады.

22 июня, когда на «Титане» должен был закончиться запас воздуха, руководство США подтвердило, что аппарат затонул, а все его пассажиры погибли.