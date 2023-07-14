Краско, госпитализированный в питерскую больницу, уже прооперирован

О том, что Иван Краско перенес операцию на сердце, сообщил его сын Федор.

Прооперировали звезду экрана вчера, 13 июля, а уже сегодня, 14 июля, переводят из реанимации в общую палату, о чем также информировал наследник артиста.

Напомним, что самочувствие 92-летнего Краско резко ухудшилось, когда он находился на своей даче в Лениградской области.

К счастью, вместе с отцом был его сын Федор, который и вызвал бригаду скорой помощи, доставившую актера в одну из больниц Санкт-Петербурга.