Вайкуле заявила, что Shaman не поет, а орет

Лайма Вайкуле в настоящее время полным ходом готовится к своему музыкальному фестивалю Laima Rendezvous Jūrmala 2023, в рамках которого должно выступать много популярных артистов.

Алла Борисовна также заявлена в качестве гостьи мероприятия.

В преддверии грандиозного культурного события Вайкуле прокомментировала своих коллег. Она вспомнила, об Эми Уанхаус, которая не кричала, но рвала душу своим исполнением, Тине Тернер, которая уникальна, так как через манеру исполнения виден весь ее жизненный опыт, а Shaman, по мнению латвийской артистки, просто орет.

Вайкуле возмутилась, ведь музыка - это не соревнование для тех, кто громче и кто дольше протянет ноту.