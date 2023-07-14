Васильевой резко стало хуже: она находится в реанимации

Сотрудники питерской клиники, куда доставили актрису Татьяну Васильеву, сообщили корреспондентам издания КП, что она находится в реанимации.
Медики отметили, что знаменитость находится в сознании.
Оказывается, артистке резко стало хуже.
Врачи выявили у Татьяны Георгиевны проблемы с питанием головного мозга, когда уменьшается кровоснабжение сосудов и насыщение мозга кислородом, когда ту доставила скорая. Такое состояние характеризуется внезапными обмороками. Васильева уже теряла сознание на улице в июне этого года, а после отправилась на гастроли.
После укола актрисе стало лучше, о чем она сообщила в беседе журналистам, а позднее снова последовало ухудшение.
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