Навание наркологической клиники, где лечится МакSим, раскрыто

Оказывается, Марина Абросимова (имя певицы по паспорту) лечится в элитной наркологической клинике имени Маршака.

Пребывание в таком частном учреждении здравоохранения за 28 дней обходится в 1 000 000 российских рублей.

В стенах центра одновременно могут содержаться 40 пациентов. Тут людей выводят из запоя, кодируют от зависимости и лечат специальными препаратами.

Здесь имеются спортивные залы, теннисные корты, бассейн, места для проведения спокойного досуга.

Каждый пациент вправе в любое время видеться с родными и друзьями. Круглосуточные консультации психолога, индивидуальное меню - все это также предоставляется тем, кто хочет вылечиться.