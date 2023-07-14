Поклонники накинулись на Нюшу из-за того, что она купила себе билет бизнес-класса во время перелета, а своим детям и маме эконом-класс

Родительница Нюши (Анны Шурочкиной) же заявила, что ситуацию считает совершенно нормальной, а билет разной комфортности дочери пришлось купить из-за нехватки билетов в бизнес-классе.

Напомним, что певица была одной из самых популярных до тех пор, пока не вышла замуж и не посвятила себя детям и мужу.

Ее супругом в 2017 году стал предприниматель Игорь Сивов, которому артистка родила дочь Серафиму-Симбу и сына Саффрона.

Семейство знаменитости проживает на территории Дубая в последнее время.