Поклонники накинулись на Нюшу из-за того, что она купила себе билет бизнес-класса во время перелета, а своим детям и маме эконом-класс

Родительница Нюши (Анны Шурочкиной) же заявила, что ситуацию считает совершенно нормальной, а билет разной комфортности дочери пришлось купить из-за нехватки билетов в бизнес-классе.
Напомним, что певица была одной из самых популярных до тех пор, пока не вышла замуж и не посвятила себя детям и мужу.
Ее супругом в 2017 году стал предприниматель Игорь Сивов, которому артистка родила дочь Серафиму-Симбу и сына Саффрона.
Семейство знаменитости проживает на территории Дубая в последнее время.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__