Костомаров выложил новое видео из спортзала, где выпоняет упражнения для рук и ног

Роман Костомаров, протезирование верхних конечностей которому только предстоит, и в таком положении научился их использовать.
После выписки из больницы в начале июля, спортсмен тренируется ежедневно, позволяя наблюдать за процессом своим поклонникам.
В этот раз Костомаров продемонстрировал, как продолжает ловко передвигается на протезах с помощью степ-платформ.
Даже на руках олимпийского чемпиона закреплены небольшие гантели.
Интересно, что Роман делает упражнения в легкой спортивной одежде, а на голове его шапочка "с хвостиком". Звезда ледовых шоу всегда питал слабость к головным уборам.
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