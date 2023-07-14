Костомаров выложил новое видео из спортзала, где выпоняет упражнения для рук и ног

Роман Костомаров, протезирование верхних конечностей которому только предстоит, и в таком положении научился их использовать.

После выписки из больницы в начале июля, спортсмен тренируется ежедневно, позволяя наблюдать за процессом своим поклонникам.

В этот раз Костомаров продемонстрировал, как продолжает ловко передвигается на протезах с помощью степ-платформ.

Даже на руках олимпийского чемпиона закреплены небольшие гантели.

Интересно, что Роман делает упражнения в легкой спортивной одежде, а на голове его шапочка "с хвостиком". Звезда ледовых шоу всегда питал слабость к головным уборам.