СК снова требует заключить блогеров Чекалиных под домашний арест

Сотрудники СК утверждают, что блогеры Лерчек (Валерия Чекалина) и ее муж Артем Чекалин нарушали запреты, наложенные на них судом, пользуясь интернетом и общаясь со свидетелями по уголовному делу, которые не входят в число их близких родственников.

В связи с этим в ведомстве требуют заключения их под домашний арест.

Напомним, что еще в мае текущего года обвиняемые выплатили долг по налогам в размере 311 000 000 российских рублей, которые им пришлось одолжить у знакомых, так как все их счета заблокированы.

Несмотря на требования погасивших задолженность блогеров снять арест с их счетов, этого не произошло.