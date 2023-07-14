Билли Айлиш выпустила клип к своей композиции «What Was I Made For?», которая является саундтреком к картине Барби

Билли Айлиш очень надеется, что ее новая композиция и клип к ней будут иметь для её поклонников такую же ценность, как и для неё самой.
Примечательно, что в качестве режиссера к видео выступила сама исполнительница.
Самая громкая премьера картины "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослином в главных ролях увидит свет 21 июля текущего года.
В этот же день выйдет и альбом саундтреков к кинопроекту, где кроме Билли Айлиш фанаты смогут услышать Дуа Липу, Ники Минаж, Эйву Макс, Сэма Смита, Charli XCX и Fifty Fifty.
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