Толстоганова поделилась снимком своих подросших сыновей-красавцев Федора и Ивана

16:53 2023-07-14

У актрисы Виктории Толстогановой трое детей: дочь Варвара и сыновья Федор и Иван. Знаменитость показала, как выглядят ее мальчики.

В браке с Андреем Кузичевым Виктория Толстоганова родила в 2005 году дочь Варвару, а в 2008 - сына Федора.

В 2011 году актеры расстались, но отец продолжает общаться с наследниками.

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    Виктория вышла замуж за режиссера Алексея Аграновича, от которого в 2011 году родила наследника Ивана.

    Новый супруг актрисы отлично общается и с родным сыном, и с детьми Толстогановой от первого брака.

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