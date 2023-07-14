Толстоганова поделилась снимком своих подросших сыновей-красавцев Федора и Ивана

В браке с Андреем Кузичевым Виктория Толстоганова родила в 2005 году дочь Варвару, а в 2008 - сына Федора.
В 2011 году актеры расстались, но отец продолжает общаться с наследниками.
В браке с Андреем Кузичевым Виктория Толстоганова родила в 2005 году дочь Варвару, а в 2008 - сына Федора.
В 2011 году актеры расстались, но отец продолжает общаться с наследниками.
Виктория вышла замуж за режиссера Алексея Аграновича, от которого в 2011 году родила наследника Ивана.
Новый супруг актрисы отлично общается и с родным сыном, и с детьми Толстогановой от первого брака.
Наталья Гончарова
Юрий Антонов вышел на сцену в Витебске без трости, тут же присев за белый рояль. По окончанию номера артист не смог встать, так как, видимо, ощутил сильные боли в конечностях. Пришлось его увозить вместе с роялем.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__