Айза назвала количество любовников, которое было у нее в этом году

Айза-Лилуна Ай не стесняется публично выяснять отношения со своими бывшими мужьями и выставлять напоказ всякие интимные вещи.
Блогерша призвала фолловеров признаться, сколько половых партнеров у них было за последний год.
В свою очередь знаменитость пожаловалась, что у нее самой секса не было целых полгода.
Подписчиков такая откровенность шокировала и они выразили недоумение, зачем им эта информация, а также, почему Айза интересуется у фанатов их интимной жизнью.
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