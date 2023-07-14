Айза назвала количество любовников, которое было у нее в этом году

17:08 2023-07-14

Любвеобильная бизневумен Айза, известная как экс-супруга рэп-исполнителя Гуфа, сделала любопытное признание, назвав количество ее половых партнеров за этот год.

Айза-Лилуна Ай не стесняется публично выяснять отношения со своими бывшими мужьями и выставлять напоказ всякие интимные вещи.

Блогерша призвала фолловеров признаться, сколько половых партнеров у них было за последний год.

В свою очередь знаменитость пожаловалась, что у нее самой секса не было целых полгода.

Подписчиков такая откровенность шокировала и они выразили недоумение, зачем им эта информация, а также, почему Айза интересуется у фанатов их интимной жизнью.

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