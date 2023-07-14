Новое фото Асмус с ее бойфрендом Евдокимовым шокировало поклонников актрисы

17:20 2023-07-14

Кристина Асмус часто выкладывает снимки со своим новым избранником Романом Евдокимовым, радуя фанатов, но в этот раз положительных эмоций не было.

На снимке Кристина Асмус и Роман Евдокимов позируют с сигаретой во рту, облаченные в толстовки и кожанки.

Снимок актриса подписала так: "Курение вредит вашему здоровью. А любовь - нет".

Надо отметить, что фанаты знаменитости не оценили "креатив" своей любимицы, отметив, что ей гораздо лучше быть хрупкой и нежной.

Многие не поняли посыл фотографии и отругали артистку за подобное "творчество", ведь она мать и это видит ее дочь.

Показать следующие комментарии
Фото