Новое фото Асмус с ее бойфрендом Евдокимовым шокировало поклонников актрисы

На снимке Кристина Асмус и Роман Евдокимов позируют с сигаретой во рту, облаченные в толстовки и кожанки.

Снимок актриса подписала так: "Курение вредит вашему здоровью. А любовь - нет".

Надо отметить, что фанаты знаменитости не оценили "креатив" своей любимицы, отметив, что ей гораздо лучше быть хрупкой и нежной.

Многие не поняли посыл фотографии и отругали артистку за подобное "творчество", ведь она мать и это видит ее дочь.