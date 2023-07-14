Антонова увезли вместе с роялем со сцены Славянского базара в Витебске

Юрий Антонов теперь редко выступает, но для "Славянского базара в Витебске" сделал исключение.

Интересно, что его имени не было в программе, потому исполнитель сделал гостям фестиваля и зрителям сюрприз, о чем информирует издание "МК".

78-летний артист вышел без трости на сцену и быстро сел за белый рояль. Боли, видимо, одолели знаменитость, и он не смог встать по окончании номера. Его вместе с инструментом "отодвинули" на край сцены. Только там он встал и скрылся за кулисами.

Проблемы с ногами у музыканта начались 4 года назад, когда он сильно подвернул ногу. В Австрии исполнитель пережил операцию по замене сустава, но болевые ощущения никуда не делись.