Дроздов снова оказался в больнице из-за воспалительных процессов во внутренних органах

86-летнего Николая Дроздова доставили в больницу пвчера, 13 июля, поздно вечером из-за того, что он почувствовал себя плохо.
По имеющимся данным, причиной недомогания знаменитости стали воспалительные процессы внутренних органов.
Медики оказывают ведущему всю необходимую помощь.
В начале текущего года Дроздов неудачно поскользнулся на льду, сломав ребра, одно из которых пробило ему легкое. Полученные травмы до сих пор дают о себе знать.
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