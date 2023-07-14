Дроздов снова оказался в больнице из-за воспалительных процессов во внутренних органах

86-летнего Николая Дроздова доставили в больницу пвчера, 13 июля, поздно вечером из-за того, что он почувствовал себя плохо.

По имеющимся данным, причиной недомогания знаменитости стали воспалительные процессы внутренних органов.

Медики оказывают ведущему всю необходимую помощь.

В начале текущего года Дроздов неудачно поскользнулся на льду, сломав ребра, одно из которых пробило ему легкое. Полученные травмы до сих пор дают о себе знать.