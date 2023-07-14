Чеботина прописала в райдере аквариум с гусеницами и террариум с удавом

В райдере Люси Чеботиной прописаны вещи, которые должны быть у нее в номере. В документе значится свет, бутерброды, фруктовая тарелка, сырное ассорти, чай, кофе, шоколад, мясная нарезка и еще куча всего съедобного.

Но удивляет не то, что певица любит поесть, а другой пункт, обведенный в райдере красным.

Певице необходим в номере аквариум с гусеницами и террариум с удавом, причем размер последнего нужно согласовать с менеджером знаменитости.

Оказалось, что последний пункт, - проверка организаторов конецртов Чеботиной на предмет внимательного изучения райдера артистки.