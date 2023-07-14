Тарасова обозвала представителей Олимпийского комитета сволочами

Татьяна Тарасова выразила надежду, что все-таки МОК одумается и отменит свое решение, вернув Россию и Беларусь на Олимпиаду 2024 года.
Олимпийский комитет РФ и НОК РБ не вошли в список олимпийских комитетов, которых пригласили на Олимпиаду в следующем году.
Подобные "пригласительные" рассылают государствам за год до события.
Российскую Федерацию и Республику Беларусь не ждут на летней Олимпиаде 2024 в связи с ситуацией в Украине.
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