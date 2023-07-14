Тодоренко удивила признанием, что ухаживает за кожей лица с помощью массажа через рот

Регине Тодоренко 33 года и она признается, что чувствует, что ее внешность требует более тщательного ухода, чем в то время, когда она еще не перешагнула 30-летний рубеж.

Тодоренко не стала скрывать, что ей иногда кажется, будто кто-то подливает ей сыворотку старения в еду, а она ее потребляет, не замечая.

Очень поразил звездную мать недавний вопрос старшего сына Миши, который поинтересовался у нее, скоро ли она станет старой и умрет.

Особенно тщательно жена Влада Топалова ухаживает за кожей лица с помощью глубокого очищения, масок, патчей, массажа через рот (это как?). Примечательно, что никаких разъяснений по поводу последнего способа ухода за кожей Регина не дала.

Также звезда экрана обратила внимание, что не последнюю роль играет грамотно подобранная косметика в соответствии с типом кожи.