Катина, родившая 11 июля сына Демьяна, поделилась подробностями вторых родов

Лена Катина честно рассказала о том, как прошли роды, оригинальном имени малыша и весе, набранном ею во время второй беременности.

Артистка родила наследника утром 11 июля, а имя ему дал отец, предприниматель Дмитрий Спиридонов.

На родах муж не присутствовал, так как на кесарево посторонних не пускают.

Знаменитость призналась, что физически чувствует себя пока не очень, но морально ей легче, так как в первый раз рожала также с помощью кесарева сечения.

За период вынашивания ребенка Катина набрала 10 килограммов, не ограничивая себя в еде.