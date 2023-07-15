ФСБ, СК и МВД предотвратили убийства Маргариты Симоньян и Ксении Собчак

Сообщается, что покушения на Симоньян и Собчак готовила неонацистская группировка «Параграф-88», действующая по заказу Службы безопасности Украины.

За каждое убийство фигуранты рассчитывали получить обещанное СБУ вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей.

Планы злоумышленников были нарушены благодаря своевременным действиям сотрудников ФСБ, МВД и Следкома РФ, которые задержали неонацистов в Москве и Рязанской области.

«У задержанных изъяты автомат Калашникова, 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны и флаги с нацистской символикой, нацистская литература, а также средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения», - отметили в ЦОС ФСБ России.

В настоящее время правоохранители проводят все необходимые оперативно-розыскные и следственные действия.