Вишнеслива: что это за гибрид и какие есть разновидности

Важно знать, что данный гибрид (СВГ) был получен не от обычных вишен и слив, а от вишнёвой разновидности песчаной вишни – Бессея и уссурийской сливы. От сливовой культуры гибрид получил размер и вкусовые качества ягод, а от вишнёвой – хорошую зимостойкость и стойкость к засухе.

Например, для Опата и Бета использовались уссурийская слива и песчаная Бессея. Сегодня выведено много гибридов для разведения в разных уголках планеты, где позволяют условия, но все селекционеры за основу используют именно прародителей первого гибрида.

Общее описание и характеристики СВГ

Садовый многолетник, микс сливы и вишни, приносит первые фрукты на 2-3 год после высадки растений в саду. Более детальное описание вишнесливы: деревца и плодов будет зависеть от характеристик конкретного сорта.

Но общее описание гибридной плодовой культуры следующее:

Деревца или кусты отличаются высотой ниже средних размеров. Обычно они растут до 1.5-2 м. Такая высота в разы облегчает уход за деревом и снятие плодов;

Крона дерева представлена у каждого сорта своей формой: пирамидальной либо стелющейся, ветви складываться так, что формируется куст или деревце;

Листовые пластины всегда большие, края с зазубринами, окраска у листьев светло-зелёная, по центру проходит чётко выделенная прожилка;

Цветение вишнесливы начинается позднее на 10 дней, чем сливы. Это позволяет успешно уйти от возвратных заморозков весной, сохранив цветочные почки;

Внешне плоды больше всего напоминают сливы. Но при дегустации ощущаются сливовые и вишнёвые оттенки. С учётом сорта фрукты различаются по окраске кожицы, деревья плодоносят жёлто-зелёными, красно-розовыми, тёмно-бордовыми ягодами;

Вес плода в зависимости от разновидности варьирует в пределах 12-25 г. Плодовая мякоть сочная и мясистая, чувствуется лёгкий запах вишни и сливы, шкурка тонкая, но плотная.

Косточка меньше сливовой, но больше, чем у вишни, от мякоти отделить её сложно.

Каждому гибридному сливово-вишнёвому сорту присущ свой «характер» и уникальные качества. Но все СВГ имеют общие характеристики.