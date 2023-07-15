Причины того, что морковь желтеет и способы исправить ситуацию

Очень важно учитывать районирование при выборе разновидностей моркови, которые будут расти на вашей даче. Районированные сорта имеют лучшую адаптацию к погодным условиям конкретного региона и стойкость к возбудителям различных болезней.

Существует классификация по времени созревания плодов:

ранние или раннеспелые (86-100 дней после появления сеянцев);

среднеспелые (96-120 дней);

поздние или позднеспелые (больше 125 дней).

Для севера страны оптимально использовать раннеспелые подвиды со сроком созревания до 95 дней и возможностью длительного хранения урожая.

На территориях южный областей высаживают все группы сортов и собирают плоды в разное время на протяжении всего сезона.

Некачественный полив:

Культура относится к влаголюбивым растениям, поэтому важно совершать поливы в течение всего вегетационного процесса.

Тонкости полива:

Если будет дефицит влаги, темпы роста корнеплодов снижаются, овощ становится ослабленным, а ботва суховатой и вялой, желтеет;

Если же будет переизбыток влаги из-за чрезмерно обильных поливов, то возникнет благоприятная среда для развития вредных бактерий и грибков. Именно грибковые заболевания провоцируют пожелтение стеблей с листвой;

Поливая морковь сильным напором воды, очень просто повредить ботву растения, что в последствии станет причиной её засыхания.

Рекомендуют определить оптимальную схему полива с её последующим соблюдением. Наилучшая частота для моркови – 1 раз в 5 дней;

Гряды с растением необходимо увлажнить вглубь до середины корнеплода.

При засухе и жаркой погоде процедуру выполняют 3-4 раза в 7 дней.

Недостаток и избыток питания:

Овощная культура требует подкормки в больших количествах в течение всего периода созревания. В основном моркови нужны такие питательные элементы, как марганец, фосфор, бор, а также азот и калий.

Если будет наблюдаться недостаток каких-то веществ, это отразится на состоянии растения и его надземной части:

калия – увядающие листики с некрозом по краям и жёлтым жилкованием всей поверхности;

азота – замедляется рост, более бледный оттенок листьев;

марганца – бело-жёлтая пятнистость, отмирание.

Дефицит бора, фосфора негативно сказывается на развитии культуры, хотя и не вызывает желтизну ботвы.

Если полезных веществ находится в избытке, развивается ветвистость, корневая система делится на 2-3 ствола. Процесс сопровождается накоплением нитратов. Надземная часть моркови частично или полностью желтеет, если использовать для подкормки довольно много свежего навоза.

Рекомендации по сбалансированию питательных веществ при их недостатке:

Калий. Чтобы восполнить дефицит элемента, подкармливают посадки сульфатом калия, рассчитывая 20 г/1 кв. м. Добавляют, как сухой порошок, либо делают раствор и заливают его, одновременно выполняя полив;

Азот. Чтобы решить проблему, вносят в грунтосмесь натриевую или калиевую селитру, составы с аммиаком, органикой. Важно действовать и соблюдать дозировку согласно инструкции на упаковке;

Марганец. Для устранения дефицита ботву опрыскивают составами с высоким содержанием аминокислот и марганца, а также сернокислым марганцем по инструкции.