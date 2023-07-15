Причины того, что морковь желтеет и способы исправить ситуацию

Очень важно учитывать районирование при выборе разновидностей моркови, которые будут расти на вашей даче. Районированные сорта имеют лучшую адаптацию к погодным условиям конкретного региона и стойкость к возбудителям различных болезней.
Существует классификация по времени созревания плодов:
ранние или раннеспелые (86-100 дней после появления сеянцев);
среднеспелые (96-120 дней);
поздние или позднеспелые (больше 125 дней).
Для севера страны оптимально использовать раннеспелые подвиды со сроком созревания до 95 дней и возможностью длительного хранения урожая.
На территориях южный областей высаживают все группы сортов и собирают плоды в разное время на протяжении всего сезона.
Некачественный полив:
Культура относится к влаголюбивым растениям, поэтому важно совершать поливы в течение всего вегетационного процесса.
Тонкости полива:
Если будет дефицит влаги, темпы роста корнеплодов снижаются, овощ становится ослабленным, а ботва суховатой и вялой, желтеет;
Если же будет переизбыток влаги из-за чрезмерно обильных поливов, то возникнет благоприятная среда для развития вредных бактерий и грибков. Именно грибковые заболевания провоцируют пожелтение стеблей с листвой;
Поливая морковь сильным напором воды, очень просто повредить ботву растения, что в последствии станет причиной её засыхания.
Рекомендуют определить оптимальную схему полива с её последующим соблюдением. Наилучшая частота для моркови – 1 раз в 5 дней;
Гряды с растением необходимо увлажнить вглубь до середины корнеплода.
При засухе и жаркой погоде процедуру выполняют 3-4 раза в 7 дней.
Недостаток и избыток питания:
Овощная культура требует подкормки в больших количествах в течение всего периода созревания. В основном моркови нужны такие питательные элементы, как марганец, фосфор, бор, а также азот и калий.
Если будет наблюдаться недостаток каких-то веществ, это отразится на состоянии растения и его надземной части:
калия – увядающие листики с некрозом по краям и жёлтым жилкованием всей поверхности;
азота – замедляется рост, более бледный оттенок листьев;
марганца – бело-жёлтая пятнистость, отмирание.
Дефицит бора, фосфора негативно сказывается на развитии культуры, хотя и не вызывает желтизну ботвы.
Если полезных веществ находится в избытке, развивается ветвистость, корневая система делится на 2-3 ствола. Процесс сопровождается накоплением нитратов. Надземная часть моркови частично или полностью желтеет, если использовать для подкормки довольно много свежего навоза.
Рекомендации по сбалансированию питательных веществ при их недостатке:
Калий. Чтобы восполнить дефицит элемента, подкармливают посадки сульфатом калия, рассчитывая 20 г/1 кв. м. Добавляют, как сухой порошок, либо делают раствор и заливают его, одновременно выполняя полив;
Азот. Чтобы решить проблему, вносят в грунтосмесь натриевую или калиевую селитру, составы с аммиаком, органикой. Важно действовать и соблюдать дозировку согласно инструкции на упаковке;
Марганец. Для устранения дефицита ботву опрыскивают составами с высоким содержанием аминокислот и марганца, а также сернокислым марганцем по инструкции.
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