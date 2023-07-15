Выращивание штамбовой смородины: рекомендации от садоводов

Главное преимущество древовидной смородины – нет контакта ягод и листовой массы с грунтом, а также свободный доступ воздуха и лучей солнышка к ветвям и созревающему урожаю. У штамбовых растений снижаются риски поражения грибками и некоторыми вредителями.

Общие особенности штамбовых сортов смородины:

У кустарников крона приподнята над поверхностью почвы до 1 м. Это позволяет ягодную культуру высаживать в местах, где застой влажного воздуха, даже в дождь смородиновые ягодки на штамбе останутся сухими и не испортятся;

У плодоносящего смородинового деревца эстетичный вид: на поникающих веточках видны крупные, светящиеся на солнце, ягодные гроздья;

Привитая штамбовая смородина даёт урожаи на 35-40 % больше, чем сам сорт;

Благодаря тому, что крона приподнята – цветочные почки практически не подвержены весенним заморозкам на поверхности земли. Почки начинают просыпаться при +2°С… +5°С и во время заморозков могут погибнуть. А на штамбе удаётся сохранить большую часть почек и завязей.

Информация! Саженцы штамбовой смородины стоит покупать в специализированных питомниках, где на подвой прививают хорошие сорта разных видов смородины.

Достоинства и недостатки

Чтобы вырастить крепкие здоровые штамбовые смородиновые кусты, нужно знать некоторые особенности данной культуры, её плюсы и минусы

При этом данные минусы можно легко решить, стоит организовать надёжное зимнее укрытие в регионах с холодным климатом и оберегать от ветров, выбрав удачный участок для посадки

Штамбовая смородина относится к высокоурожайным и ей не нужны особые уходовые процедуры для повышения этих показателей, в отличие от её кустарникового типа.

Выбор и подготовка ягодника

Растение любит супесчаную грунтосмесь с малой кислотностью и хорошей увлажнённостью. Место для посадки должно иметь достаточное освещение, возможна небольшая вуальная полутень в обеденное время. Если ягодник разместить в тени, то цветочки будут мелкие, что скажется на качестве ягод. Они станут мельче и менее сахаристее. Важно, чтобы не было сквозняков и сильных ветров, т. к. молодое деревце может довольно легко сломаться.

Оптимальная локация – юго-восточная часть стен жилого либо хозяйственного сооружения, забора или ограждения. Высаживая саженцы осенью и весной, заранее подготавливают выделенное место под посадку. Перекапывают землю с добавлением торфа либо перегноя. Процедуру выполняют за 2 недели до запланированного агромероприятия.

Правила посадки

Высадка смородинового штамба имеет ряд своих особенностей по сравнению с посадкой кустарника.

Пошаговая техника посадочных работ:

Делают лунки обычных размеров 50х50 см, держа дистанцию между ними 40-50 см;

На дно размещают дренаж, используют кирпичную крошку, гравий или крупнозернистый песок. Слой дренажа делают 10-15 см;

Ставят хорошую опору, чтобы можно было подвязать растение;

Засыпают слой питательного субстрата, в состав которого входит листовой компост, перепревший навоз, песок и древесная зола;

Кустик устанавливают строго по вертикали и привязывают к опорной конструкции;

Аккуратно расправляют корни;

Высыпают почвосмесь, утрамбовывают и хорошенько поливают.

Для информации! Крепкая опора надёжно защитит смородиновое деревце в течение всей вегетации от повреждений в условиях непогоды и сильного ветра.

Орошение и подкормки

Данная культура очень любит влагу, по этой причине рекомендуют при выращивании обеспечить на постоянной основе её обильный полив. Частота проведения процедуры обычно 2-3 раза в 7 дней, если устанавливается сухая и жаркая погода, то норму увеличивают. Влага должна проникнуть до 0.7-1 м в глубину грунта. При этом переизбыток воды также вреден, он приведёт к гниению корневой системы.