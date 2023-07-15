Польза и вред сгущёнки

История сгущённого молока началась вместе с 19-м столетием во Франции и связана с именем успешного парижского ресторатора и коммерсанта Николя Аппера. Он первым придумал консервировать продукты для нужд армии, которая в то время вела масштабную войну в Европе. Среди продуктов первой необходимости было и молоко, которое он готовил по особой технологии. Вначале уваривал примерно на две трети, затем разливал в стеклянные бутылки с широким горлышком, укупоривал и выдерживал ещё некоторое время в кипящей воде. Так, кстати, появились первые консервы.

Другие источники признают изобретателем сгущёнки американца Гейла Бордена. Главная его заслуга в том, что он первым стал уваривать молоко с добавлением сахара в вакуум-аппарате, который сам же и запатентовал в 1856 году. Его технология позволяла готовить сгущёнку при температурах ниже кипения, за счёт чего у неё не было характерного «подгоревшего» вкуса. А ещё это помогло поставить производство на поток.

В нашу страну сгущённое, или конденсированное молоко, стали завозить из Швейцарии в семидесятые годы 19-го века. Правда, в те времена оно продавалось исключительно в аптеках и чаще всего прописывалось грудным детям, оставшимся без кормилицы. Также его поставляли в судовые лазареты и предписывали употреблять больным морякам для быстрого восстановления.

Первые попытки наладить массовое производство сгущёнки были предприняты в восьмидесятые годы в Тверской губернии. Здесь уже сложились успешные молочные хозяйства под руководством «отца русского сыроделия» Николая Верещагина. А вот со сгущёнкой дело не задалось, во многом из-за низкого качества сырья. Молоко в артели зачастую поставлялось несвежим, загрязнённым и бессовестно разбавленным.

Первой успешной попыткой выпуска нового продукта в промышленных масштабах можно считать русско-швейцарский молочный завод в Мильхверке, открытый в 1913 году. Через пять лет его национализировали, а ещё через шесть он вошёл в состав треста «Госмолоко». По-настоящему широко производство этого лакомства в Советском союзе развернулось в 1932 году, когда открылся один из передовых на тот момент Ситниковский завод сгущённого молока. В первый год он выпустил 2 миллиона банок, а в 1936-м — уже 25,4 миллиона банок.

Как выбрать:

Одна из манипуляций, с помощью которой производители пытаются завлечь любителей сгущёнки, — знакомый с малых лет и вызывающий доверие дизайн тары в бело-синих цветах. Сейчас авторское право на него принадлежит единственной госкомпании, которая берёт плату за каждую банку с таким оформлением. Так что теперь это не всегда говорит о высоком качестве.

Впрочем, находятся и производители, которые без разрешения наклеивают на свою продукцию этикетки именитых брендов. Выявить подделку помогут цифры, выдавленные на крышке или донышке жестяной банки. Нас интересует верхний ряд, в середине которого должны быть указаны цифры 7 и 6 — так обозначают «молоко цельное сгущённое с сахаром и массовой долей жира 8,5%». Важно обращать внимание и на то, что номер партии на оригинальный товар наносят лазером (на поддельном его проставляют с помощью простого штампика). А ещё на всех сертифицированных продуктах, выпущенных после 1 сентября 2010 года, есть наклейка с кодом, который можно считать с помощью смартфона и проверить подлинность продукта в приложении «Честный знак». Это обязательная государственная маркировка.

Определиться с верным выбором поможет и этикетка. На ней обязательно должно быть написано «молоко сгущённое варёное с сахаром», а в составе ничего кроме, собственно, молока и сахара. Если на этикетке значится «сгущёнка» или «варёнка», эти продукты могут быть приготовлены с использованием обезжиренного или сухого молока, сыворотки и заменителей молочного жира. Ничего криминального здесь нет, но вкус такого продукта заметно отличается от оригинала. Кстати, и цена будет ощутимо ниже.