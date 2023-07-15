Интересные факты об абрикосах

Несколько столетий этот фрукт называли армянским яблоком или армянской сливой, да и многие ботаники долгое время были склонны считать его родиной Армению — что отразилось в его латинском названии (Prunus armeniaca — в переводе с латыни это означает «слива армянская»).

Это мнение позже опровергли историки, когда обнаружили хроники китайского императора Жу, жившего примерно за 2200 лет до нашей эры. Дотошно изучив подробное описание неких плодов с сочной мясистой мякотью, небольшой твёрдой косточкой и опушённой кожицей, они пришли к выводу, что это абрикосы. Так и выяснилось, что впервые их стали выращивать в Поднебесной.

Благодаря арабским торговцам эти фрукты из Китая попали в Среднюю Азию, и только потом — в Армению. В Грецию и Рим они прибыли уже под названием «армениака», которое можно встретить в трудах римского историка и писателя Плиния. К 16-му веку абрикосы распространились по всему европейскому континенту, вплоть до Польши и Германии, а потом добрались и до России.

Сегодня их выращивают практически повсеместно там, где бывает сухое жаркое лето. Хотя стараниями селекционеров появилось и немало морозоустойчивых неприхотливых сортов. Ежегодно по всей планете собирают до 4 миллионов тонн этих сладких фруктов. И всё же безоговорочным лидером по экспорту остаётся Турция — точнее, её провинция Малатья, где производится до 80% мирового объёма абрикосов, включая сушёные плоды.

В нашей стране абрикосы в основном растут в южных широтах. Впрочем, в средней полосе России и даже Подмосковье они теперь тоже не редкость. Отечественные селекционеры создали более 60 сортов, среди которых есть явные фавориты. К примеру, Триумф северный, Десертный, Саратовский рубин, Царский. Есть ещё сорта Компотный и Манитоба, они оба не боятся морозов и не требуют специального ухода.

Мифы об абрикосах:

Сторонники народной медицины уверяют, что в абрикосовых косточках скрыто множество целебных свойств. В интернете можно встретить информацию о том, что они способны вылечить даже рак. Заслугу в этом приписывают органическому соединению амигдалину, содержащемуся в ядрышках. Гипотеза состоит в следующем: говорят, попадая в организм, он преобразуется в цианид (напомним, что это сильный токсин), который и уничтожает опухолевые клетки. Но прежде чем бросаться лечить серьёзное заболевание с помощью подобных альтернативных методов, важно помнить, что никаких научных доказательств этому утверждению нет. Обследования онкологических больных, подвергшихся такому методу лечения, никаких улучшений не выявили. Более того, Европейское агентство по безопасности продуктов питания опубликовало статью, в которой говорится об угрозе отравления, вызванной неконтролируемым приёмом ядрышек из абрикосовых косточек.

Его симптомы — тошнота, лихорадка, головные боли, бессонница, жажда, вялость, нервозность, боли в суставах и мышцах, падение артериального давления. В крайних случаях это может закончиться смертью!

Другой популярный миф активно распространяют некоторые самодеятельные “диетологи”. Они уверяют желающих похудеть, что высушенные плоды абрикосов — безопасная и здоровая альтернатива вредным сладостям. И будто бы есть их можно в неограниченных количествах без всякого вреда для фигуры, ведь в них много ценной клетчатки. Однако они забывают сказать о содержащемся в плодах зашкаливающем количестве сахара, которое, разумеется, никак не способствует похудению. Конечно, есть курагу вместо конфет и печенья в каком-то смысле полезнее, но только если не превышать суточную норму в 25-30 граммов — тогда и с фигурой всё будет в порядке.