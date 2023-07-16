Принцип севооборота: стоит ли сажать свеклу на одной и той же грядке дважды подряд

12:06 2023-07-16

Если вы стали недовольны качеством урожая свеклы, убедитесь, что соблюдаете принципы севооборота.

Севооборот важно учитывать  при выращивании даже такого неприхотливого корнеплода, как свекла. Если сажать ее из года в год на одном и том же месте, то урожай может ухудшаться.

Плоды становятся мелкими и невкусными за счет истощения почвы. Второй причиной могут стать насекомые-вредители и заболевания растения.

Поэтому важно выращивать на месте свеклы культуры, которые нуждаются в других питательных элементах. Это позволит почве восстановить силы.

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