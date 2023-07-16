Бижутерия на страже сохранности клубничного урожая на дачных грядках

Клубникой не прочь полакомиться не только люди, но и, например, птицы. Чтобы не допустить порчи урожая, можно использовать женскую бижутерию.

Птиц влечет не столько аромат созревших ягод, сколько их броский красный цвет. Поэтому можно попытаться обхитрить пернатых воришек.

Возьмите бусы или несколько, желательно красного цвета, или выкрасите их в красный цвет, и разложите между кустиками клубники. Птицы прилетят их поклевать, но, разочаровавшись, больше не станут наведываться на ваш участок.