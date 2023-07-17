Послеродовая депрессия: женский каприз или реальное заболевание, требующее лечения

Родившим женщинам общество вменяет в обязанность быть круглосуточно счастливыми от своего статуса матери. Но примерно от шести до двадцати процентов молодых матерей после родов впадают в депрессию, которая как раз и связана с материнством.

В МКБ послеродовая депрессия выведена как отдельное заболевание, поэтому относиться к состоянию молодой матери нужно со всей серьезностью. Это не просто прихоть, капризы или желание увильнуть от материнских обязанностей.

Иногда женщинам нужна фармакологическая и психотерапевтическая поддержка, чтобы справиться с депрессией. Молодым матерям нужно осознать, что они имеют право быть уставшими, не радоваться и даже не испытывать любви к своему младенцу, и не казнить себя за это.