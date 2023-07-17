Джейн Биркин обнаружена без признаков жизни в своей парижской квартире

11:26 2023-07-17

Англо-французская исполнительница и актриса Джейн Биркин найдена мертвой в собственной квартире. Трагедия случилась вчера, 16 июля 2023 года.

Причины кончины Джейн Биркин устанавливает следствие, но известно, что на протяжении нескольких лет она страдала от рака крови.

Лучшие врачи занимались здоровьем англо-французской певицы и актрисы, благодаря чему удалось купировать острое течение заболевания.

Давая интервью в 2017 года, Биркин признавалась, что не проживет более 10 лет.

В последнее время у исполнительницы должны были проходить несколько концертов, но из-за ее плохого самочувствия их отменили.

Показать следующие комментарии
Фото