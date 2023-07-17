Джейн Биркин обнаружена без признаков жизни в своей парижской квартире

Причины кончины Джейн Биркин устанавливает следствие, но известно, что на протяжении нескольких лет она страдала от рака крови.
Лучшие врачи занимались здоровьем англо-французской певицы и актрисы, благодаря чему удалось купировать острое течение заболевания.
Давая интервью в 2017 года, Биркин признавалась, что не проживет более 10 лет.
В последнее время у исполнительницы должны были проходить несколько концертов, но из-за ее плохого самочувствия их отменили.
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