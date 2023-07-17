Элизабет Холмс Элизабет Холмс называли восходящей звездой Кремниевой долины

Адвокаты говорят, что она не мошенница, а просто ошибалась.

Идея была не так уж и плоха — по простому анализу крови из пальца определять весь спектр болезней человека.

На деле же такой анализ априори не может быть столь информативным - слишком много мелких медицинских нюансов. Как выяснилось впоследствии, пациентам отдавали результаты их анализов, которые были не просто неточными, но вообще были далеки от правды.



«Гениальная» идея состояла в том, что кровь, взятую для анализа, просто разбавляли до нужного объёма и делали диагностику на оборудовании других фирм, ведь никакого революционного оборудования у Theranos не было.

О какой информативности подобного «анализа» вообще можно вести речь?

За время судебного разбирательства Элизабет успела родить двоих детей. Капитал её в настоящее время составляет 0 долларов.

Ещё за обман доверчивых инвесторов ей предстоит отсидеть 11 лет в тюрьме.