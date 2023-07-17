Элизабет Холмс Элизабет Холмс называли восходящей звездой Кремниевой долины

11:27 2023-07-17

В ноябре прошлого года завершился долгий судебный процесс над 39-летней предпринимательницей-аферисткой Элизабет Холмс. Не так давно её считали восходящей звездой Кремниевой долины.

Состояние её упорно стремилось к 10 миллиардам долларов.

Девушка была основательницей многообещающего медицинского стартапа под названием Theranos.

В рамках проекта были обещаны революционные способы диагностики и лечения по анализу крови. Предприятие привлекло колоссальные инвестиции.

В результате выяснилось, что всё это просто обман. Холмс обвинили в массовом мошенничестве.

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    Адвокаты говорят, что она не мошенница, а просто ошибалась.

    Идея была не так уж и плоха — по простому анализу крови из пальца определять весь спектр болезней человека.

    На деле же такой анализ априори не может быть столь информативным - слишком много мелких медицинских нюансов. Как выяснилось впоследствии, пациентам отдавали результаты их анализов, которые были не просто неточными, но вообще были далеки от правды.

    «Гениальная» идея состояла в том, что кровь, взятую для анализа, просто разбавляли до нужного объёма и делали диагностику на оборудовании других фирм, ведь никакого революционного оборудования у Theranos не было.

    О какой информативности подобного «анализа» вообще можно вести речь?

    За время судебного разбирательства Элизабет успела родить двоих детей. Капитал её в настоящее время составляет 0 долларов.

    Ещё за обман доверчивых инвесторов ей предстоит отсидеть 11 лет в тюрьме.

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