Samsung и LG. Мало кто знает, что последняя состоит из 69 компаний

11:46 2023-07-17

Производит не только телефоны и бытовую технику, но и колу, косметику и бытовую химию.

Интересным фактом является то, что именно производство бытовой техники, а не смартфонов, уже несколько лет способствует успеху кампании.

Неудивительно, что среднестатистический кореец, планирующий купить новую стиральную машину, всегда руководствуется экономическим патриотизмом и тянется к продукту отечественного бренда - в Корее LG имеет статус премиального бренда.

А вот смартофн в большинстве случаев выберет от Samsung.

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