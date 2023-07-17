Samsung и LG. Мало кто знает, что последняя состоит из 69 компаний

Интересным фактом является то, что именно производство бытовой техники, а не смартфонов, уже несколько лет способствует успеху кампании.

Неудивительно, что среднестатистический кореец, планирующий купить новую стиральную машину, всегда руководствуется экономическим патриотизмом и тянется к продукту отечественного бренда - в Корее LG имеет статус премиального бренда.

А вот смартофн в большинстве случаев выберет от Samsung.