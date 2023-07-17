Могерштерн оспаривает в суде штраф, который его обязали выплатить за отсутствие маркировки иноагента в Сети

Сведения об обжаловании Алишером Моргеyрштерном штрафа за отсутствие маркировки иноагента появилась сегодня, 17 июля, на сайте Савеловского суда российской столицы.
В карточке отмечено, что жалоба знаменитости зарегистрирована 14 июля. Если Морерштерну не удастся опровергнуть необходимость уплаты штрафа, то ему придется выложить 40 000 российских рублей.
Рэпер обвинен в нарушении законодательства 21 июня текущего года.
По информации судебной инстанции, рэпер категорически против того, чтобы обозначать в своих публикациях в интернете отметкой "иноагент".
1 год назад певец тщетно также пытался оспорить статус иностранного агента, который ему "присудил" Минюст РФ.
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