Первый оригинальный iPhone продан с аукциона почти за 160 тысяч долларов

На американском аукционе LCG Auctions, который специализируется на редких игрушках, гаджетах и иных предметах коллекционирования для гиков, продали оригинальный iPhone 2007-го года по самой высокой на сегодня стоимости - 158 644 доллара, сообщает Газета.ру со ссылкой на MyDrivers.

Издание уточняет, что лот стартовал с 10 тысяч долларов.

Такая высокая цена оригинального iPhone в упаковке обусловлена его редкой модификацией. Телефон имеет 4 ГБ, а не 8 ГБ встроенной памяти. По словам основателя LCG Auctions Марка Монтеро, первые iPhone на 4 ГБ на аукционах встречаются примерно в 20 реже, нежели версии на 8 ГБ.

iPhone образца 2007-го года на 4 ГБ оказались такими редкими потому, что Apple очень быстро сняла их с производства. Это решение приняли потому, что основная часть покупателей выбирала версию именно на 8 ГБ.